Алапаевск, Свердловская область, , 14:39 — REGNUM Жителю Алапаевска назначен судебный штраф за уклонение от воинской службы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Ранее в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу»). Установлено, что призывник был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, но проигнорировал повестку без уважительной причины.

В ходе следствия гражданин раскаялся и уголовное дело в его отношении прекращено, а к подсудимому применили меры уголовно-правового характера (судебный штраф в размере 10 тыс. рублей).