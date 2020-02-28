Великий Новгород, , 14:39 — REGNUM В Новгородской области продолжаются ремонтные работы на объектах электроснабжения, повреждённых в результате сильного снегопада в ночь на 28 февраля. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по региону, отключения затронули семь районов на юге и юго-востоке Новгородской области.

Без электроснабжения остаётся 91 населённый пункт, где проживают 2570 человек, в том числе 263 ребёнка.

Всего в зоне отключения электроэнергии — 1922 дома. В ведомстве подчёркивают, что социально значимых объектов среди них нет.

Энергетики планируют завершить восстановительные работы к 23:00 28 февраля.

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