Москва, , 14:34 — REGNUM Направленный на самолет-разведчик ВМС США лазер — не исключено, что это могло быть попыткой испытаний образца китайской военной техники на летательном аппарате другого государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя инцидент с китайским эсминецем.

«Испытывать свою технику на гражданском летательном аппарате другого государства, китайская сторона могла не захотеть из-за риска большого международного скандала и невысокой эффективности, так как летательный аппарат был бы гражданский. А военный аппарат, видимо, лучше подошёл для этого, почему и был выбран именно он.

Не исключено, что эта система относится к системе прицеливания, и военные КНР ещё проводили какие-то испытания военной техники и вооружений, для которых им не требовалось участие объектов из других государств.

Также нельзя исключать, что это могла быть разведывательная операция с целью узнать больше характеристик данного летательного аппарата, узнать — имеет ли он на борту соответствующую технику для обнаружения и идентификации такого типа воздействия, как отреагирует на него.

Понятно, что специально нагнетать обстановку никто не намеревался, обе страны проявили выдержку, тем не менее, новую информацию о военной технике друг друга в результате этого инцидента, они, несомненно, получили», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США. Инцидент произошёл в Тихом океане 27 февраля 2020 года.

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