Краснодар, , 14:34 — REGNUM 63-летний подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершенном в 2016 году в посёлке Звезда в Ленинградском районе Кубани, арестован по решению суда, сообщили 28 февраля в Следственном комитете России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Восьмилетняя девочка пропала 20 июня 2016 года — она вышла из машины отчима по направлению к дому, и больше её никто не видел. Зацепка у следователей появилась в конце января — в соседнем населённом пункте неизвестный нанёс на дома надписи, указывающие местонахождение тела убитого ребёнка. Позже был задержан 63-летний мужчина — сосед семьи девочки. По версии следствия, 20 июня девочка забегала во двор к подозреваемому и, по его словам, мешала ему. В очередной раз он схватил молоток и ударил ребёнка. Тело вывез в поле в соседнем населенном пункте. Надписи на домах, сообщили следователи, также оставлял подозреваемый.

«В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в СКР.

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