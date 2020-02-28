Самара, , 14:35 — REGNUM Бухгалтера детского сада осудили за присвоение денежных средств в Самарской области. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что бухгалтер детского сада в селе Хворостянка умышлено два раза перевела сотруднику детского дошкольного учреждения оплату за очередной ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом обвиняемая попросила работницу перевести денежные средства повторно перечисленных отпускных назад на ее банковскую карту.

По факту присвоения 59 тысяч рублей было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что бухгалтер уже возместила материальный ущерб, который причинила детскому саду.

В результате суд приговорил подсудимую к наказанию в виде лишения свободы на один год шесть месяцев условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.

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