Ульяновск, , 14:27 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 28 февраля, вынесено решение о мере пресечения в отношении 15-летнего школьника, которого подозревают в нападении с ножом на учителя. Он взят под стражу.

Ленинский районный суд Ульяновска вынес решение о заключении под стражу подозреваемого в ножевом ранении учителя, пишет «Улправда». Он арестован на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло утром 26 февраля 2020 года. По предварительным данным, 15-летний школьник ранил кухонным ножом 59-летнюю учительницу алгебры и геометрии. Удар пришёлся в живот, педагога экстренно госпитализировали. Расследованием занимается следственное управление СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В связи с происшествием в школах усиливают меры безопасности, проводятся проверки антитеррористической защищённости.

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