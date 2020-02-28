Барнаул, , 13:45 — REGNUM На Алтае по по ч.3 ст.226 УК РФ («Хищение оружия с использованием лицом своего служебного положения») осудили теперь уже бывшего старшего инспектора направления лицензионно-разрешительной работы МО МВД РФ «Белокурихинский», в обязанности которого входил контроль законности приобретения и оборота оружия на территории Белокуриха и Советского района Алтайского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФБС по Алтайскому краю.

Алтайский полицейский торговал оружием УФСБ по Алтайскому краю

Ружья, незаконно проданные алтайским полицейским УФСБ по Алтайскому краю

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю в 2016 году, выяснилось, чтона основании подложных документов о праве собственности полицейский в разное время изъял из комнаты хранения отдела полиции два охотничьих ружья, а потом их продал.

«Бывшему должностному лицу назначено наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и запретом занимать должности в органах власти. Приговор вступил в законную силу», — пояснили в пресс-службе УФСБ.