Барнаул, 28 февраля 2020, 13:45 — REGNUM На Алтае по по ч.3 ст.226 УК РФ («Хищение оружия с использованием лицом своего служебного положения») осудили теперь уже бывшего старшего инспектора направления лицензионно-разрешительной работы МО МВД РФ «Белокурихинский», в обязанности которого входил контроль законности приобретения и оборота оружия на территории Белокуриха и Советского района Алтайского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФБС по Алтайскому краю.

Алтайский полицейский торговал оружием
Алтайский полицейский торговал оружием
УФСБ по Алтайскому краю
Ружья, незаконно проданные алтайским полицейским
Ружья, незаконно проданные алтайским полицейским
УФСБ по Алтайскому краю

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю в 2016 году, выяснилось, чтона основании подложных документов о праве собственности полицейский в разное время изъял из комнаты хранения отдела полиции два охотничьих ружья, а потом их продал.

«Бывшему должностному лицу назначено наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и запретом занимать должности в органах власти. Приговор вступил в законную силу», — пояснили в пресс-службе УФСБ.