Тбилиси, , 13:47 — REGNUM Двое неизвестных избили главу оппозиционной неправительственной организации (НПО) «Центр реформирования правоохранителей» Звиада Куправа в Грузии. Об этом 28 февраля сообщает телеканал «Мтавари архи».

Как сообщил журналистам Куправа, на него напали возле собственного дома на окраине Тбилиси. Ему в лицо распылили газовой баллончик после чего стали бить. Глава НПО рассказал, что один из нападавших разбил ему об голову бутылку из-под вина, а другой бил кастетом.

«Это была спланированная спецоперация и поручение, которое выполнили эти люди», — сказал Куправа.

В МВД Грузии сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Звиад Куправа активно участвует в оппозиционных протестных акциях. В августе 2019 года он был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за неуважение к суду. В январе активист вышел на свободу и продолжил протестную деятельность.

18 января его уже задерживала полиция, когда он кидал старые кроссовки на территорию Генпрокуратуры Грузии, выражая протест против назначения нового генерального прокурора.