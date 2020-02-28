Уфа, , 13:45 — REGNUM Сильный ветер ожидается в Башкирии. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ближайшие сутки в республике ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, днем в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица.

Спасатели просят жителей региона осторожно проходить рядом с деревьями и хрупкими конструкциями. Автомобилистам не рекомендуют парковать свой транспорт около деревьев, заборов и других ненадежных конструкций, поскольку при сильном ветре возможно их падение.

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