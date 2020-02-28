Калининград, , 13:42 — REGNUM В Калининграде задержан и допрошен старший лейтенант полиции, который дежурил в участке в ночь, когда в одной из камер после прорыва батареи заживо сварился и погиб задержанный Иван Вшивков. Об этом сообщает портал «Клопс» со ссылкой на Следственный комитет.

Следствие считает, что дежуривший сотрудник полиции знал о прорыве системы отопления, но ничего не предпринял для спасения задержанного Вшивкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель города Черняховка 36-ти лет был задержан за мелкое хулиганство и доставлен в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда. По предварительным данным, мужчина вёл себя агрессивно и повредил батарею центрального отопления. Из-за повреждения батареи задержанный получил обширный ожог, был госпитализирован, но спасти его медики не смогли.

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