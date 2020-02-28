Харьков, Украина, 28 февраля 2020, 13:49 — REGNUM На Украине задержаны 55 предполагаемых участников беспорядкам возле харьковского рынка «Барабашово», сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Напомним, 27 февраля в Харькове возле рынка произошло массовое столкновение, в котором участвовало около ста человек. Предприниматели, работающие на рынке, не позволили сотрудникам коммунальных служб снести арку у входа в рынок.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновений в Харькове пострадали четыре человека, они получили ожоги глаз, рук и ног.
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