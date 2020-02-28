Екатеринбург, , 13:31 — REGNUM В Екатеринбург к Международному женскому дню доставили около 300 тонн цветов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Основные виды цветов, которые поставляют из-за рубежа это астромелии, герберы, розы тюльпаны. Однако есть и экзотические поставки: цветы сирени и ранункулосов.

Среди стран-экспортёров ведущие позиции занимают Италия, Эквадор, Нидерланды, Кения и Испания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге на специальную обработку была отправлена партия герберов из Италии. Растения оказались заражены вирусом, который опасен для цветов, но не опасен для людей.

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