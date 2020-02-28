Ульяновск, , 13:27 — REGNUM В одной из школ Ульяновска у работника столовой обнаружен туберкулёз. Это было выявлено во время карантинных мероприятий в связи с эпидемией ОРВИ, сообщает администрация областного центра.

Работник пищеблока, больной туберкулёзом, выявлен в период вынужденных каникул — во время карантина из-за всплеска простудных заболеваний. В мэрии отмечают, что после этого «был полностью заменён состав работников пищеблока», проведена «дезинфекция помещений». Оператор питания организовал внеочередное медицинское обследования всех сотрудников, задействованных в работе на пищеблоках городских школ.

В администрации Ульяновска подчёркивают, что все школьники и учителя пройдут флюорографию и диагностическую процедуру (диаскин-тест). При необходимости врачи назначат дополнительное профилактическое лечение. Бесплатные препараты будут предоставлены региональным минздравом.

Как сообщало ИА REGNUM, школы Ульяновска с 4 по 17 февраля были закрыты на карантин, образовательный процесс был продолжен дистанционно. Уроки возобновились после спада заболеваемости ОРВИ — 18 февраля.

Напомним, 26 февраля в одной из школ Ульяновска произошло ЧП: 15-летний ученик ранил кухонным ножом 59-летнюю учительницу. Ранение было нанесено в живот. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. В образовательных учреждениях усиливают меры безопасности.