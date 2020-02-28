Сыктывкар, , 13:26 — REGNUM Сегодня в школе №25 сработала пожарная тревога, учеников эвакуировали. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС, на место прибыли несколько пожарных машин, но тушить пожар не пришлось.

В ведомстве пояснили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации школы. В МЧС не исключают, что тревога стала неудачной шуткой школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске новости об эвакуации учреждений из-за угрозы взрывов стали привычными для горожан — за последние три месяца город несколько раз накрывала волна «минирований». Все сообщения оказались ложными.