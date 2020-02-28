Сургут, Югра, , 13:10 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) полиция проводит проверку по заявлению лидера регионального отделения «Коммунистов России» Вадима Абдуррахманова. Он обвиняет воспитателя муниципального «Центра социальной помощи семье и детям» в избиении его сына, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее, 27 февраля Вадим Абдуррахманов в социальных сетях опубликовал видео, на котором запечатлено, как женщина пытается с применением силы переодеть кричащего ребёнка.

Вадим Абдуррахманов поясняет, что утром 13 февраля 2020 года воспитателем сургутского «Центра социальной помощи семье и детям» был избит его сын 2013 года рождения.

«Ранее я неоднократно обращался в прокуратуру, УМВД, СКР с заявлением на директора БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» за жестокое обращение с детьми со стороны воспитателей и других лиц, наносящие ущерб психическому и физическому здоровью ребёнка. Жестокое обращение сводится к побоям и плохому обращению со стороны педагогов и воспитателей», — сообщил лидер регионального отделения «Коммунистов России».

По заявлениям Вадима Абдуррахманова также организована доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.