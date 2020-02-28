Сургут, Югра, 28 февраля 2020, 13:10 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) полиция проводит проверку по заявлению лидера регионального отделения «Коммунистов России» Вадима Абдуррахманова. Он обвиняет воспитателя муниципального «Центра социальной помощи семье и детям» в избиении его сына, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее, 27 февраля Вадим Абдуррахманов в социальных сетях опубликовал видео, на котором запечатлено, как женщина пытается с применением силы переодеть кричащего ребёнка.
Вадим Абдуррахманов поясняет, что утром 13 февраля 2020 года воспитателем сургутского «Центра социальной помощи семье и детям» был избит его сын 2013 года рождения.
По заявлениям Вадима Абдуррахманова также организована доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.