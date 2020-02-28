Чебоксары, , 13:08 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, по вине которого в аварии погиб человек. Ему назначено три года колонии, сообщили ИА REGNUMв следственном управлении СКР по республике.

Обвинительный приговор выслушал бывший старший следователь отдела МВД по Ядринскому району. Авария с его участием произошла вечером 19 января 2019 года в Ядрине. Следствием установлено, что он управлял личным автомобилем Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения «без учёта дорожных и метеорологических условий, при плохой видимости». При этом проезжая часть, где был совершён наезд, была покрыта снежным настом и льдом.

«В результате он совершил наезд на двух женщин, которые шли по проезжей части в попутном направлении, и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. От полученных телесных повреждений 79-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия», — говорят в следственном управлении.

Также в аварии пострадала 67-летняя женщина, которая была доставлена в больницу.

Экс-полицейский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему назначено три года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Чебоксарах вынесен приговор полицейскому, который обвинялся в совершении аварии на служебном автомобиле. В результате ДТП пострадал один человек. Фигурант уголовного дела оштрафован на 30 тыс. рублей. Суд учёл, что обвиняемый не судим, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести, и он «загладил вред, причиненный потерпевшей».