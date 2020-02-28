Екатеринбург, , 13:07 — REGNUM Количество наркозависимых жителей Свердловской области снизилось на 12,5% по сравнению с прошлым годом. Такие данные представили свердловские наркологи, которые отметили что тенденция к снижению наркомании наблюдается по всей стране.

Как сообщил информационному порталу Е1 главный врач областной наркологической больницы и главный нарколог УрФО Антон Поддубный, при этом увеличилась статистика первичной заболеваемости наркоманией. Рост составил 3,7%.

Также увеличилось число отравлений наркотическими веществами. В 2018 году от наркотиков погибли 216 свердловчан, а в 2019 году — 251 человек.

Отметим, что в Свердловской области в числе зависимых нет ни одного ребёнка младше 14 лет.