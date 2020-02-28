Кейптаун, , 12:52 — REGNUM Данные с мобильных телефонов, принадлежащих министру разведки ЮАР Айанде Длодло и ее заместителю Зизи Кодве, были скопированы. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министерства безопасности.

По словам следователей, данные с телефонов нескольких других сотрудников разведки, также были украдены. По данным министерства безопасности, неясно, кто несет ответственность за инцидент и неизвестно, какая именно конфиденциальная информация оказалась в руках злоумышленников.

Представитель Длодло сообщил агентству Reuters, что факт копирования был обнаружен, когда несколько человек получили текстовые сообщения, предположительно, от Кодвы, которые, он, однако, не отправлял.

Напомним, что несколько недель назад в штаб-квартиру Агентства государственной безопасности ЮАР в столице Претории вломились неизвестные. Грабители смогли войти в сейф и уехали с секретными документами и нераскрытой суммой денег в местной и иностранной валюте, согласно местному новостному порталу IOL.

В прошлом году в результате нарушения безопасности электронные письма президента Сирила Рамафосы, касающиеся вопросов проведения предвыборной кампании, были взломаны и просочились в массы.