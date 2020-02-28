Калуга, , 13:35 — REGNUM В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего уроженца Таджикистана, находящегося под стражей в следственном изоляторе регионального УФСИН России, о нападении на начальника учреждения. Об этом 28 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника прокурора Калужской области Диана Титарова.

По предварительным данным, арестованный мужчина отказался подчиниться законным требованиям начальника учреждения и ударил его в область головы и туловища. В настоящее время злоумышленник находится в карцере следственного изолятора.

«За совершение данного преступления уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры», — сказала Диана Титарова.

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