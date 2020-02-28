Калуга, 28 февраля 2020, 13:35 — REGNUM В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего уроженца Таджикистана, находящегося под стражей в следственном изоляторе регионального УФСИН России, о нападении на начальника учреждения. Об этом 28 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника прокурора Калужской области Диана Титарова.
По предварительным данным, арестованный мужчина отказался подчиниться законным требованиям начальника учреждения и ударил его в область головы и туловища. В настоящее время злоумышленник находится в карцере следственного изолятора.
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