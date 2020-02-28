Иокогама, Япония, , 12:47 — REGNUM Почти 500 человек остаются на борту карантинного лайнера Diamond Princess, который стоит у берегов Японии. Оставшиеся на судне — члены экипажа, такое сообщение опубликовано 28 февраля круизной компанией Princess Cruises.

В основном на лайнере остались иностранцы, которые ждут прибытия чартерных рейсов из своих стран. Остальные будут размещены в здании одного из учебных заведений в префектуре Сайтама, там за ними будут наблюдать медики.

Российских граждан на борту нет.

Как сообщало ИА REGNUM, отправившийся в круиз лайнер Diamond Princess вернулся в Иокогаму 3 февраля из-за коронавируса на борту. Судно поместили в карантин, на его борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

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