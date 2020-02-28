Атырау, Казахстан, , 12:26 — REGNUM Пять человек погибли после лобового столкновения двух автомобилей рядом с вахтовым поселком Тенгиз в Атырауской области Казахстана, сообщает 28 февраля издание Polisia.kz.

По данным полиции, на трассе Кульсары — Тенгиз столкнулись автомобиль марки Chevrolet Aveo и «Лада 2131». В результате ДТП водитель и трое пассажиров Chevrolet скончались на месте. В автомобиле «Лада» погиб водитель и пострадал пассажир.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по ч. 4, ст. 345 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Актюбинской области Казахстана произошло ДТП, в результате которого погибли четыре гражданина Таджикистана. Авария произошла на автодороге Карабутак — Кустанай рядом с поселком Ульке.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП в Казахстане унесло жизни четырех жителей Таджикистана