Тбилиси, , 12:17 — REGNUM В Грузии в результате ДТП 28 февраля погибли три человека, а двое получили серьёзные ранения. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Авария произошла в селе Дарчели Зугдидского муниципалитета. Как рассказал журналистам поверенный села Давид Бигвава, двое из погибших были мужем и женой.

По предварительным данным, ДПТ произошло из-за того, что автомобиль наехал на бордюр, после чего перевернулся. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в Зугдидском реферальном госпитале со множественными травмами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерти двух или более человек».