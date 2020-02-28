Воркута, Коми, , 12:06 — REGNUM На шахте Воргашорская в Коми произошло ЧП — рабочего насмерть придавило самоходным вагончиком. Как сообщили ИА REGNUM в компании «Воркутауголь», обстоятельства гибели горняка выясняет спецкомиссия.

В связи с ЧП на шахте все проходные участки будут проверены на безопасность.

Напомним, шахта «Воргашорская» — крупнейшее угледобывающее предприятие в европейской части России. Отрабатывает месторождение на севере Коми. В 2018 году «Воргашорская» добыла 2,9 млн тонн угля.