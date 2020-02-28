Тюмень, , 12:04 — REGNUM В Тюмени перекрыт проезд в СНТ «Якорь» — не пропускают автомобили и даже школьный автобус — из-за превышения уровня радиации на одном из мусоровозов. Об этом сообщает портал 72.ru.

По информации пресс-службы регионального оператора по обращению с отходами «ТЭО», на контрольно-пропускном пункте мусоросортировочного завода «зафиксировано превышение предельно допустимых норм радиации в содержимом одного из въезжающих мусоровозов».

О чрезвычайной ситуации сотрудники завода сообщили в экстренные службы. На месте сейчас работают сотрудники профильных ведомств — МЧС, Роспотребнадзора, УМВД.