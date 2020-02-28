Кемерово, , 12:01 — REGNUM Прокурор Беловского района Кузбасса выехал на место смертельного ДТП, сообщили ИА REGNUM в региональном ведомстве.

«Сегодня, 28 февраля, на автодороге Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк» произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Toyota» столкнулся с автомобилем «Газель», в результате чего погибли люди. — уточнили в прокуратуре Кемеровской области. — На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Беловского района Сергей Красиков. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МВД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведение процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк сегодня, 28 февраля, погибли пять человек.

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