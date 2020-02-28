Рига, , 11:59 — REGNUM Сотрудники таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) Латвии задержали несколько крупных партий контрабандных сигарет на границе Латвии и Белоруссии. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, на таможенном пункте Индра на границе с Белоруссией в вагонах, перевозивших каменный уголь и щепу, было обнаружено 60 000 и 620 000 контрабандных сигарет соответственно, всего 34 000 пачек. На таможенном пункте Терехово при сканировании автомобиля было обнаружено еще 19 460 сигарет без акцизной марки или 973 пачки.

Отмечается, что причинённый ущерб латвийской казне мог составить 113 000 евро. Решение о возбуждение уголовного процесса должно принять таможенное управление СГД.