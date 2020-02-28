Новосибирск, , 11:55 — REGNUM В Новосибирске в суд направлено уголовное дело в отношении хирурга. Врача обвиняют в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ», сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

По версии следствия, 19 ноября 2018 года в новосибирскую городскую клиническую больницу № 34 с подозрением на острый аппендицит поступила женщина. Во время проведения диагностической лапароскопии оперирующий хирург не правильно выбрал методику и повредил пациентке брюшную аорту. Она умерла из-за кровопотери.

Расследованием занимался первый отдел по особо важным делам СКР по Новосибирской области. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.