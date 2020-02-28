Москва, , 11:53 — REGNUM На юго-востоке Москвы полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на курьера. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

В полицию поступило заявление о разбойном нападении на Новомарьинской улице. Пострадавший — курьер одного из интернет-магазинов. По его словам, неизвестный зашёл с ним в подъезд, и, угрожая ножом, украл у него телефон и наушники. Сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей.

Полиции удалось задержать подозреваемого, им оказался 39-летний приезжий.

«Установлено, что злоумышленник заказал в интернет-магазине мобильный телефон и наушники. Когда курьер прибыл по указанному адресу, задержанный проследовал с ним и совершил противоправное деяние, похитив товар», — сообщают в пресс-службе.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый заключён под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о случае разбойного нападения в Москве. Так, двое неизвестных ограбили продавщицу магазина на севере Москвы, угрожая ей холодным оружием.

4 февраля преступники с шарфами на лице, угрожая ножом, открыто похитили деньги у работника магазина на Коровинском шоссе.

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