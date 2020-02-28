Воронеж, , 11:51 — REGNUM Один человек погиб, трое пострадали в результате автоаварии в Борисоглебске Воронежской области вечером 26 февраля, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 17:35 26 февраля у дома № 47 по улице Колхозная села Танцырей Борисоглебского городского округа. Водитель Chevrolet Lanos съехал с дороги, а затем автомобиль перевернулся. В результате ДТП пострадали сам водитель, а также три его пассажира — две женщины и мужчина. Всего они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Один из пассажиров скончался в больнице.

Водитель, по данным следствия, отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Полиция устанавливает обстоятельства автоаварии. Назначены судебно-медицинские и автотехническая экспертиза.