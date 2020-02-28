* ИГ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В Южном окружном военном суде огласили приговор вербовщику международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Житель Ставропольского края осуждён на шесть лет колонии общего режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 28 февраля.

Из материалов уголовного дела следует, что в мае 2015 года в Грозном подсудимый пытался завербовать четырёх знакомых вступить в ряды боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выехать вместе с ним в Ирак.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).