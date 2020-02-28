Москва, , 11:42 — REGNUM Boeing-777, у которого в полете лопнуло лобовое стекло, благополучно приземлился в аэропорту «Внуково». Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Никто из 190 пассажиров и 14 членов экипажа не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, рейс SU6275 Москва — Бангкок развернулся в небе над Казахстаном из-за трещины в лобовом стекле.

Авиакомпания «Россия», выполнявшая рейс, готовит резервный борт для пассажиров. Вылет запланирован после 13:30 по московскому времени.

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