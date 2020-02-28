Котлас, Архангельская область, , 11:40 — REGNUM Воспитателя котласского детского сада обвиняют в жестоком обращении с детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры по Архангельской области.

Проверка показала, что педагог неоднократно допускала жестокое обращение с детьми. В частности, во время занятий воспитатель нанесла удар древком от флажка по щеке малолетней девочке, нанесла удар по голове еще одному ребенку, неоднократно толкала воспитанников.

Ведется следствие. Прокуратурой обеспечен надзор за ходом расследования уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в жестоком обращении с детьми обвиняется еще один бывший дошкольный работник Архангельской области — по версии следствия, в Новодвинске воспитатель неоднократно брала воспитанников рукой за волосы и с применением силы принудительно усаживала на стул либо отводила их в помещения для раздачи пищи, игровые комнаты, где оставляла одних.