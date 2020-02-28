Чебоксары, , 11:39 — REGNUM В Шумерлинском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего шумерлинца, которого обвиняют в незаконной охоте в природном заказнике. Его будут судить за установленные капканы, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Следствие полагает, что в ноябре 2019 года обвиняемый для ловли пушных зверей установил семь капканов в лесу на территории природного заказника «Пойма реки Сура» в Шумерлинском районе. Капканы обнаружили сотрудники казенного учреждения «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых территорий».

«Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемому не удалось поймать на капканы каких-либо зверей. Свою вину он признал в полном объёме», — говорят в следственном управлении.

Капканы изъяты. Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная на особо охраняемой природной территории»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ибресинском районе Чувашии задержан 45-летний сельчанин, которого подозревают в браконьерстве. По данным правоохранителей, он убил двух лосей. За незаконную охоту возбуждено уголовное дело, ущерб оценивается в 480 тыс. рублей.

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