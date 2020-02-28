Тюмень, , 11:33 — REGNUM В Тюменской области проводится доследственная проверка по факту вынужденной посадки воздушного судна авиакомпании «Ямал» в аэропорту «Рощино». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском СУ на транспорте СКР.

Авиапроисшествие случилось 28 февраля 2020 года. После взлёта в аэропорту «Рощино» в связи с технической неисправностью воздушное судно А-320, выполняющее рейс YC-10 авиакомпании «Ямал», взлетело по расписанию по маршруту Тюмень — Салехард и через час совершило вынужденную посадку.

На борту воздушного судна находились 89 пассажиров. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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