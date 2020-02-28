Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM В Екатеринбурге бывший министр экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, обвиняемый в пособничестве во взятчничестве, оставлен под арестом до 17 апреля. Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты на смягчение меры пресечения.

Ранее решение о взятии под стражу экс-министра принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Свердловский областной суд также отклонил апелляцию защиты обвиняемого во взяточничестве гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова. Он также останется в СИЗО до 17 апреля.

Напомним, что Артемий Кызласов был задержан 17 февраля. Впоследствии был задержан и Михаил Шилиманов по подозрению в пособничестве.

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