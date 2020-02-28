Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM В Ростовской области двое сотрудников таможни попали под уголовное преследование. Их подозревают в халатности, в результате которой гражданин Украины перевёз через границу арсенал оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Как полагают следователи, преступление было совершено в ноябре 2019 года в пункте пропуска «Матвеев Курган». Сотрудники таможни без тщательного досмотра пропустили автомобиль ГАЗ-2411, в багажнике которого находились два автомата и две снайперские винтовки, 20 гранат и множество патронов различного калибра. Гражданин Украины был задержан сотрудниками ФСБ России.

«Недобросовестное отношение подозреваемых к исполнению своих должностных обязанностей, могло привести к подрыву обороноспособности и Конституционного строя РФ, а также к непоправимым последствия в виде гибели неограниченного количества людей», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» продолжается.