Новосибирск, , 11:31 — REGNUM В регионах Сибирского федерального округа повышен контроль за водоёмами в межсезонный период, сообщили ИА REGNUM в новосибирском управлении МЧС РФ.

«Аномально тёплая погода способствует стремительному разрушению структуры льда, что ведёт к высокому риску провала людей и техники, — уточнили в ведомстве. — С начала зимнего периода специалисты выявили и перекрыли 120 потенциально опасных мест выезда на лёд».

За нарушения правил охраны жизни людей на льду в Сибири к административной ответственности привлечены 431 человек. В Новосибирская область выявлено 185 нарушений.

По данным МЧС, с начала зимы на территории сибирских регионов было открыто 324 ледовые переправы, шесть из них уже закрыты из-за превышения нормы среднесуточной температуры воздуха. Сейчас функционируют 318 инженерных ледовых сооружений, из них 126 в Красноярском крае.

В наиболее популярных местах подлёдной рыбалки выставлены 3 997 предупреждающих знаков, работают 66 временных спасательных постов.