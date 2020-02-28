Абакан, , 11:20 — REGNUM В средней общеобразовательной школе №20 города Абакана (Хакасия) проводится проверка по факту инцидента, в результате которого десять учащихся обратились за медицинской помощью. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 февраля в мэрии Абакана.

Ситуацию прокомментировала начальник городского управления образования Ольга Усольцева. По её словам, 27 февраля во втором классе во вторую смену включили прибор, предназначенный для профилактики и борьбы с инфекциями, передающимися воздушным путём. При этом по техническим характеристикам этот прибор нельзя включать в присутствии детей.

По имеющейся информации, за медицинской помощью обратились десять детей. Родители сообщили о произошедшем в городское управление образования 28 февраля.

По данному факту проводится служебная проверка. Создана комиссия по проведению служебного расследования, которая работает в школе.

«По результатам проверки будут приняты соответствующие меры к лицам, допустившим нарушение должностных обязанностей и не обеспечившим в должной мере безопасность детей», — подчеркнула Усольцева.

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