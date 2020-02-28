Тегеран, , 11:18 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в Иране 38 человек пострадали и пять человек погибли. Об этом сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.

По данным журналистов, пожар произошёл в ночь с 27 на 28 февраля в одном из жилых комплексов города Кум.

Обстоятельства возгорания устанавливаются.

Напомним, 28 февраля в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что во время пожара в школе № 3 на улице Фадеева, 61 в Самаре было эвакуировано около одной тысячи человек.

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