Москва, , 11:08 — REGNUM Рейс SU6275, летевший из «Шереметьево» в Бангкок, возвращается в Москву из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Трещину обнаружили, когда Boeing-777 вошел в воздушное пространство Казахстана. Экипаж принял решение вернуться в Москву. Аварийная посадка рейса ожидается в течение часа и, вероятно, состоится в аэропорту «Внуково».

Согласно данным портала Flightradar24.com, самолет уже подлетает к Москве.