Порт-Харкорт, Нигерия, , 10:47 — REGNUM Полиция в Нигерии совершила рейд по проверке учреждения в юго-восточном штате Риверс, которое, по предварительным данным, специализируется на торговле детьми. Об этом передает ВВС Africa.

По сообщениям полиции, в ходе рейда были спасены четверо беременных девушек-подростков и более 20 детей в возрасте от одного до четырех лет.

Три человека, подозреваемые в управлении так называемой «детской фабрикой», были арестованы.

По предварительной версии следствия, в учреждении содержали беременных молодых девушек, у которых впоследствии отбирали детей и продавали их другим семьям.

Как передают журналисты телерадиокомпании, в последние месяцы десятки детей и молодых женщин были освобождены из подобных учреждений, главным образом в южной части Нигерии.