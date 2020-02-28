Оренбург, , 10:39 — REGNUM В Оренбургской области по факту гибели пенсионера под колесами пассажирского поезда проводится дослественная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Несчастный случай произошел 26 февраля на станции «Оренбург». По предварительным данным, 79-летний мужчина переходил железную дорогу на запрещающий сигнал светофора и не реагировал на сигналы машиниста. Применение экстренного торможения не помогло, поезд слишком приблизился к пешеходу.

Стоит отметить, в 2019 году в Оренбуржье на железной дороге произошло 15 несчастных случаев с пострадавшими.