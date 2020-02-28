Самара, , 10:38 — REGNUM Грузовой автомобиль Volvo загорелся на автотрассе рядом с Самарой. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о возгорании транспортного средства в Волжском районе на 25 км трассы М-5 поступило на пульт пожарным ночью 27 февраля. По тревоге были подняты 10 огнеборцев.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. В настоящий момент специалисты устанавливают причина происшествия.

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