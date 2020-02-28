Первоуральск, Свердловская область, , 10:32 — REGNUM В Свердловской области ищут молодого человека 2001 года рождения, который пропал 27 декабря 2019 года после школьной дискотеки в селе Новоалексеевское (Первоуральский городской округ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР по Свердловской области.

По данным следствия, молодой человек покинул мероприятие в 19:00 по местному времени, чтобы отправиться на электричке в Екатеринбург. Отправление состава, на котором он намеревался ехать — в 21:37 по местному времени.

«Приметы пропавшего: на вид 18−20 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмно-русые, прямые, короткие, глаза карие, губы толстые, подбородок прямой, уши прилегающие. Особые приметы: имеется шрам на левой брови, левая бровь частично обрита, левое ухо проколото, носил серьгу в виде креста», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге нашёлся 12-летний школьник, который ушёл из своего дома 26 февраля.

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