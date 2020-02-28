Москва, 28 февраля 2020, 10:33 — REGNUM Пассажирский авиалайнер, следовавший из Москвы в Бангкок, возвращается в аэропорт вылета. Об этом сообщает 28 февраля источник ТАСС.
Пилоты приняли решение вернуться из-за трещины на лобовом стекле. Об инциденте экипаж доложил, когда лайнер находился над Казахстаном.
На борту самолёта находятся 204 человека, включая 14 членов экипажа. Другие подробности пока неизвестны.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля самолёт «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Пермь, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета после обнаружения технических проблем.
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