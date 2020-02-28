Великий Новгород, , 10:26 — REGNUM В Новгородской области после снегопада остались без электроснабжения 47 населённых пунктов в шести районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В зоне отключения — 774 дома, в которых проживает 1184 человек, в том числе 151 ребёнок. В ведомстве отметили, что социально значимых объектов среди обесточенных нет.

Энергетики проводят восстановительные работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в регионе было объявлено предупреждение об ухудшении погоды в связи с надвигающимся циклоном.

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