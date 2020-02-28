Батуми, Грузия, , 10:25 — REGNUM Убийство по горячим следам раскрыла полиция в городе Кобулети в Аджарии. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Сообщается, что преступление было совершено 27 февраля. По версии следствия, 30-летний местный житель был ранен из ружья и скончался в больнице. По «горячим следам» был задержан 37-летний подозреваемый. Отмечается, что инцидент произошел в ходе ссоры.

Как сообщает грузинский канал «Мтавари архи», данный конфликт возник из-за многолетнего спора о земельном участке. Для выяснения отношений ранее судимый Георгий Дж. встретился с Годжо К. и его родственником Арчилом Ц.

Отмечается, что разборка происходила днем в людном месте, и ее видели десятки человек. По версии следствия, Георгий Дж. во время словесной перепалки ранил оппонентов холодным оружием, после чего Арчил Ц. достал охотничье ружье и ранил нападавшего, что, предположительно, и стало причиной смети последнего.

Раненые родственники не обращались в медучреждения и попытались скрыться от полиции. Арчила Ц. задержали в вечером того же дня. Ему предъявили обвинение по статье «умышленное убийство», которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.