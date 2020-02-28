Уфа, 28 февраля 2020, 10:20 — REGNUM Двухэтажный кирпичный жилой дом горел в Уфе. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Башкирии.
По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре на улице Испытателей поступило рано утром 28 февраля.
По повышенному рангу пожара были подняты 31 спасатель на 8 единицах техники.
Отмечается, что площадь пожара составила 50 кв. метров. Открытое горение ликвидировали в течении полутора часов с момента поступления информации о нем. В настоящее время спасатели проливают и разбирают конструкции. Специалисты устанавливают причины возгорания.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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