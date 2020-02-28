Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону сотрудники полиции закрыли подпольный игорный клуб. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 28 февраля.

По предварительной информации, игорный клуб действовал в период с января по февраль 2020 года в одном из нежилых помещений, которое арендовали 26-летний мужчина и 34-летняя женщина. Злоумышленники оснастили арендованную площадь компьютерами с программным обеспечением, позволяющим проводить азартные игры.

Стражи порядка изъяли у подозреваемых 18 системных блоков, 16 мониторов, несколько банковских карт и мобильных телефонов, а также более 134 тыс. рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Организаторы игорного клуба находятся под подпиской о невыезде.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростове-на-Дону под уголовное преследование попал пенсионер, предоставлявший в аренду нежилое помещение для проведения карточных игр.

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