Владивосток, , 10:19 — REGNUM Суд Владивостока приговорил мужчину за незаконный сбыт сильнодействующего препарата для похудения, в составе которого обнаружено запрещённое вещество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Приморья.

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В августе 2018 года ранее судимый за распространение запрещённых лекарственных препаратов, работая тренером в тренажерном зале, предлагал и незаконно реализовывал посетителям иностранный препарат для похудения, который содержал сильнодействующее вещество «сибутрамин», запрещенное для реализации на территории РФ.

Задержанного суд, с учетом рецидива преступлений, приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шебекинском районе Белгородской области задержали мужчину, при котором была обнаружена партия сильнодействующего вещества для похудения.